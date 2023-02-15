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01:25, 15 февраля 2023
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Мясников назвал три опасных осложнения кори

Мясников назвал три опасных осложнения кори
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Три опасных осложнения, которые может вызвать вирус кори, в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

«У 25-30 процентов пациентов корь протекает с осложнениями. Самое частое и грозное — это вирусная пневмония. На втором месте — диарея. А самое опасное осложнение — это панэнцефалит (обычно смертельное заболевание центральной нервной системы, прим. «Мосленты»), который проявляется примерно через восемь лет после того, как человек перенес заболевание», — рассказал специалист.

Заразиться корью можно и без прямого контакта с заболевшим. Достаточно оказаться в месте, где ранее находился больной корью, причем даже спустя два часа после этого. Риск инфицирования у невакцинированного человека приближается к 100 процентам, продолжил эксперт.

По словам Мясникова, у россиян, рожденных до 1957 года, есть иммунитет к заболеванию, так как они либо были привиты, либо переболели. Тем, кто родился после 1957 года, необходимо сдать анализы на антитела к кори, и вакцинироваться, если ранее прививка сделала не была.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала обязательные прививки для взрослого населения, которые необходимо сделать после 30 лет.

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