Мясников предупредил о вреде голодания после новогодних праздников

О вреде голодания после праздников предупредил россиян в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, такой способ похудения чреват еще большим набором веса.

«Когда человек начинает голодать, у него весь организм перестраивается в режим "война". Понижаются энергозатраты, повышается гормон, который увеличивает аппетит и так далее. То есть происходит довольно серьезная гормональная перестройка, которая опасна помимо возможных болезней, тем, что когда вы начинаете есть, вы начинаете прибавлять в весе больше, чем до голодания. Плюс происходит колоссальная задержка жидкости», — заявил эксперт.

Врач рассказал, что даже если за праздники вы переели и успели набрать пару лишних килограммов, то наш организм будет стараться увеличивать обмен веществ, чтобы в результате прийти в изначальную форму. Однако, если процесс затянулся, то, по мнению доктора, небольшая диета с яблоками и овсянкой может стать эффективной.

Ранее доктор Александр Мясников назвал напиток для укрепления иммунитета.