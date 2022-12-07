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16:08, 07 декабря 2022
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Доктор Мясников назвал напиток для укрепления иммунитета

Доктор Мясников назвал напиток для укрепления иммунитета
Фото: Unsplash

Продукт, способствующий укреплению иммунитета назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, это напиток из цикория.

Врач рассказал, что в цикории содержится органическое вещество инулин, которое помогает в укреплении иммунитета человека. Кроме того, Мясников рекомендовал напиток людям со склонностью к ожирению и повышенным сахаром в крови.

Эксперт отметил, что лучше выбирать именно сублимированный цикорий из-за большего содержания полезных для укрепления иммунной системы веществ.

Ранее доктор Мясников назвал основную пользу от употребления бананов.

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