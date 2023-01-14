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01:23, 14 января 2023
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Доктор Мясников объяснил разницу между полезными и вредными жирами

Доктор Мясников объяснил разницу между полезными и вредными жирами
Фото: Louis Hansel / Unsplash

Разницу между полезными и вредными жирами, содержащимися в различных видах еды, в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» объяснил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, наиболее опасны трансжиры.

«Трансжиры — то, что содержится в выпечке, колбасах. Это продукты гидрогенизации растительных жиров. Они дают выпечке свежесть, вкус. Они откровенно вредны», — рассказал специалист. Такая разновидность жиров также присутствует в фастфуде, сладостях и некоторых переработанных продуктах, употребление которых может привести к проблемам с сердцем, сосудами, ожирению и сбоям в работе эндокринной системы.

Ненасыщенные жиры, наоборот, благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и быстро усваиваются организмом. Так, например, источником полиненасыщенных полезных жиров является кунжутное и растительное масло, семечки. Мононенасыщенные жиры находятся в оливковом и арахисовом масле, авокадо и орехах.

Эксперт также заявил о пользе омега-3: эти жирные кислоты содержатся в жирной рыбе, молотом льняном семени, грецких орехах.

Ранее доктор Александр Мясников предупредил об опасности витамина С для почек.

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