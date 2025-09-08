Город
Опубликовано 08 сентября 2025, 00:52
1 мин.

На балкон к москвичке заползла змея

На балкон к москвичке заползла змея, ее ловят сотрудники МЧС.
На балкон к москвичке заползла змея
Фото: Pixabay

На балкон к москвичке заползла змея. Женщина встретила незваную гостью, когда вышла посмотреть на лунное затмение, сообщает Telegram-канал Baza.

Разглядывать пресмыкающееся 65-летняя местная жительница не стала, она заперлась в другой комнате и вызвала МЧС.

«Змея, видимо, тоже была шокирована и попыталась уползти. Сейчас спасатели ее ловят, а потом начнут искать хозяев», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах активизировались оленьи кровососки, которых также называют лосиными клещами.