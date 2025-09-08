На балкон к москвичке заползла змея. Женщина встретила незваную гостью, когда вышла посмотреть на лунное затмение, сообщает Telegram-канал Baza.

Разглядывать пресмыкающееся 65-летняя местная жительница не стала, она заперлась в другой комнате и вызвала МЧС.

«Змея, видимо, тоже была шокирована и попыталась уползти. Сейчас спасатели ее ловят, а потом начнут искать хозяев», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах активизировались оленьи кровососки, которых также называют лосиными клещами.