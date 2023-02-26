Москвичи вспомнили «время открытых дверей» на чердаки и в подвалы

«Время открытых дверей» на чердаки и в подвалы многоквартирных домов вспомнили жители столицы в группе «Москва моя» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«В 1980-х было время открытых дверей. Речь не только про подъезды, но и про чердаки, подвалы. Мы видели Москву со всех сторон: сверху и снизу. Перегоревшие лампочки в подвалах были нормой, поэтому у нас всегда были с собой фонарики. Мы пробирались по темным лабиринтам, шутя и пугая друг друга», — рассказал автор поста, москвич Евгений Будник. Он отметил, что двери в помещения общедомового пользования начали закрывать после распада СССР.

«В точку попали! Выросла на Соколе. У нас были чердаки, крыши, долгострои и котельные. Кажется, меня в первый раз мальчик поцеловал именно на чердаке», «Приятно было вспомнить! Подвалы реже посещали (фонари никогда не брали), а в дома, оставленные жителями, заходили неукоснительно», «Еще лазали по стройкам домов и тоннелей», — поделились воспоминаниями пользователи сети.

Ранее жители столицы вспомнили свою дворовую жизнь времен СССР. По словам одной москвички, в советское время все соседи были хорошо знакомы друг с другом.