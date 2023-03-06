Число госпитализаций с COVID-19 в России выросло почти на четверть за неделю

Почти на четверть увеличилось за неделю в России число госпитализаций с COVID-19, сообщаетTelegram-канал оперативного штаба по борьбе с вирусом.

«Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,4 процента», — говорится в сообщении.

При этом показатель заболеваемости новой инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 62,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,8 процента.

В Москве за прошедшие сутки выявлено 1588 новых случаев заболевания и подтверждено 11 случаев летальных исходов.

Ранее Михаил Боярский пожаловался на чудовищное состояние через полтора года после COVID-19.