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Нападение 13-летнего подростка с ножом на девушку в Подмосковье попало на видео

Нападение 13-летнего подростка с ножом на девушку в Подмосковье попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Типичное Одинцово»

Следственными органами организована проверка по факту попавшего на видео нападения подростка с ножом на девушку в подмосковном поселке Новоивановское. Об этом «Мосленте» сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«По данному факту в следственном отделе проводится проверка. Сегодня подростка доставили в отдел, с ним общаются следователи», — рассказал представитель ведомства.

По данным Telegram-канала «MSK1.RU | Новости Москвы», девушка возвращалась из магазина и за ней в подъезд зашел 13-летний мальчик. Он набросился на нее с ножом и нанес три колотые раны. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировано повреждение легкого. По данным канала, на нападавшего неоднократно жаловались родители его одноклассников.

Ранее напавший с ножом на нищего возле храма в Москве россиянин объяснил свой поступок.

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