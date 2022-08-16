Нападение 13-летнего подростка с ножом на девушку в Подмосковье попало на видео

Следственными органами организована проверка по факту попавшего на видео нападения подростка с ножом на девушку в подмосковном поселке Новоивановское. Об этом «Мосленте» сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«По данному факту в следственном отделе проводится проверка. Сегодня подростка доставили в отдел, с ним общаются следователи», — рассказал представитель ведомства.