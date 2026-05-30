На фестивале в Москве встретятся тысячи настольных теннисистов

В Москве 31 мая состоится Фестиваль настольного тенниса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент спорта столицы.

Мероприятие пройдет на большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Там будут установлены 200 игровых столов и задействовано одновременно 100 судей.

Заявку на участие подали около семи тысяч спортсменов разного возраста. Будут организованы Турниры в трех категориях: детский, любительский и ветеранский. Вход для зрителей свободный.

В столице 30 мая начался проект «Лето в Москве». Он продлится до 6 сентября. Главная тема проекта в этом сезоне — «Время быть вместе».