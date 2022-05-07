Россияне перечислили преимущества трудовых выездов «на картошку» в СССР

Россияне с ностальгией вспомнили поездки в колхозы на сбор урожая картофеля. Такие выезды практиковались среди студентов и школьников во времена СССР. Под фото с урожаем корнеплодов в группе «Балашиха Life» фолловеры сообщества перечислили преимущества трудовой практики.

Авторы сообщества поинтересовались у подписчиков, правильно ли в СССР поступали, приучая молодежь к труду таким способом. Большинство юзеров нашли подобную практику полезной. «Ничего плохого в этом не было», «Школа должна учить труду», «Во время выездов на поля мы учились не только труду, но и сближались в труде: становились дружнее, помогали стране и при этом успевали проходить учебную программу», «Я из этого поколения, и ничего плохого в этом не видела и не вижу», — поделились своими воспоминаниями и соображениями россияне.

Кто-то даже отметил, что хорошо было бы вернуть подобные внеклассные занятия в школьные будни: выезд в поля без родителей не только гарантировал трудотерапию, но и способствовал взрослению и развитию самостоятельности, а также сплочению коллектива и поддержке дружеских контактов. «Мне нравилось на поля ездить. Довольные и усталые возвращались домой», «Еще успевали не только по ведрам собрать картошку, но друг в друга покидаться ей», «Было веселое время. Пока автобус ждали, картошечку прям с грядки на костре жарили. Вот вкуснятина была!», «Хорошее время было, весело, дружно собирали урожай», — поделились ностальгией фолловеры.

Ранее россияне поспорили о методах сбора и охраны металлолома в школах СССР. Один из юзеров напомнил лозунг, под которым ребята тогда работали: «Все ненужное на слом! Соберем металлолом!»