Последствия непогоды на Каширском шоссе попали на видео
В Подмосковье из-за дождя затопило Каширское шоссе.
Каширское шоссе в Ленинском округе под Москвой затопило из-за дождя. Последствия непогоды попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
Сообщается, что глубокие лужи местные жители наблюдают уже несколько дней. Больше всего воды от растаявшего снега и дождя зафиксировано в районе деревни Апаринка недалеко от МКАД. На видео запечатлено, что грязная вода достает проезжающим автомобилям до середины колес.
Водители жалуются, что из-за сложившейся ситуации движение на участке дороги затруднено. Уточняется, что вода прибывает: если не предпринять мер по ликвидации последствий подтопления, вскоре люди не смогут здесь проехать.
О скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП «Мосводосток» во «Вконтакте».
Ранее на видео попал потоп на московских улицах. На кадрах видно, как автомобили проезжали участки дорог, где глубина луж превысила высоту середины колес.