Последствия непогоды на Каширском шоссе попали на видео

Водители жалуются, что из-за сложившейся ситуации движение на участке дороги затруднено. Уточняется, что вода прибывает: если не предпринять мер по ликвидации последствий подтопления, вскоре люди не смогут здесь проехать.

О скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП «Мосводосток» во «Вконтакте».

Ранее на видео попал потоп на московских улицах. На кадрах видно, как автомобили проезжали участки дорог, где глубина луж превысила высоту середины колес.