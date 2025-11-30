На Красной площади откроются первые новогодние аттракционы

Днем в воскресенье, 30 ноября, на Красной площади в Москве начнут работу первые пять аттракционов, прошедших госрегистрацию. Об этом информирует пресс-служба Гостехнадзора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) в Telegram-канале.

На главной столичной площади откроются карусели «Воздушный шар», «Мини джет 6», «Мерри гоу раунд», «Цепочная карусель», а также качели «Самолет».

«Как и ГУМ-Каток, аттракционы начнут свою работу уже в эти выходные, 30 ноября, и будут радовать посетителей ГУМ-Ярмарки до 1 марта 2026 года», — отметили специалисты.

Перед регистрацией будет проведена оценка состояния аттракционов, их ограждений. Проверено соблюдение требований к монтажу, а также другие параметры.

В начале ноября Москву начали готовить к Новому году. В частности, отмечалось, что световые декоративные конструкции будут установлены во всех административных округах, основная часть их разместится на уже привычных местах. Стало известно, что на опорах освещения разместят световые консоли «бокалы», «вьюга», «спираль» и «кристалл».