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09:17, 19 февраля 2023
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Москвичи объяснили отсутствие моста на Кузнецком Мосту

Москвичи объяснили отсутствие моста на Кузнецком Мосту
Фото: Евгений Леонов / РИА Новости

Отсутствие моста на улице Кузнецкий Мост в центре столицы объяснили в Telegram-канале «История Москвы».

По данным администраторов канала, на этой улице в XV веке функционировало металлургическое предприятие: здесь был Пушечный двор. Местные кузнецы проживали неподалеку, в Кузнецкой слободе на берегу реки Неглинки. Тогда через водоем построили мост и дали ему имя Кузнецкий. Соответственно, именно в честь этой переправы назвали и улицу.

Спустя несколько веков Неглинку убрали под землю в каменную трубу, а название улицы сохранилось до сих пор.

Ранее был раскрыт смысл «народного» названия Ростокинского акведука в Москве. Автор подчеркнул, что Ростокинский акведук — изначально «не совсем мост», а мостовое сооружение для подачи воды через реку.

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