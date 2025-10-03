На месте скандальной скульптуры «Большая глина» установили «Садовую лопатку»

В Москве на месте скандально известной скульптуры «Большая глина №4», которая была расположена у дома культуры «ГЭС-2», установили новый арт-объект. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Теперь на Болотной набережной находится семиметровая красная «Садовая лопатка». Ее авторами стали художник Клас Олденбург и его жена, искусствовед Кошье ван Брюгген. Сейчас памятник входит в состав частной коллекции.

13-метровая «Глина» швейцарского художника Урса Фишера простояла у «ГЭС-2» четыре года. Теперь ее установили у метро «Новаторская» на Ленинском проспекте, а именно во внутреннем дворе здания компании «Новатэк».

Ранее председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов предлагал вместо «Большой глины» поставить памятник мигранту. Он, по его мнению, будет символизировать дружбу народов и укрепит чувство социального равенства в России.