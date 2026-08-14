Город
Опубликовано 14 августа 2026, 16:30
1 мин.

На московской «Горбушке» начались крупнейшие за 14 лет обыски

На «Горбушке» начались крупнейшие за 14 лет обыски, перекрыты офисы криптообменников.
На московской «Горбушке» начались крупнейшие за 14 лет обыски

На московской «Горбушке» правоохранители проводят масштабные обыски, которые продолжаются уже около 15 часов. По данным Mash, следственные действия связаны с уголовными делами о выводе денег за рубеж для украинских мошенников.

Силовики пришли на территорию рынка накануне вечером. Сначала они проверяли помещения, где могли работать нелегальные криптообменники, а затем начали осматривать соседние офисы и вскрывать двери.

Сейчас вход к нескольким помещениям перекрыт полицией. Из-за этого сотни сотрудников рынка не могут попасть на работу. Владельцы торговых точек жалуются на убытки. По их словам, за день из-за закрытых проходов они могут потерять сотни тысяч рублей.

По уточненной информации Mash, мошенники использовали криптообменники для вывода денег за границу, а к сервисам отправляли своих курьеров.

При этом большинство работников «Горбушки», как утверждает издание, не знали о существовании нелегальных контор. О них якобы были осведомлены лишь некоторые люди, в том числе владельцы легальных криптообменников.

Один из таких предпринимателей рассказал каналу, что силовики к нему не приходили. Проверка проходила в соседнем корпусе, где работал сервис «Рубин». По словам источника, об этом обменнике знали далеко не все.

Следственные действия на территории центра продолжаются.

Ранее в Москве задержали банду лжеполицейских, вымогавших деньги у студентов.

Автор:Анна Вальман
  1. Moslenta.ru/
  2. Новости/
  3. Город/
  4. На московской «Горбушке» начались крупнейшие за 14 лет обыски