На московской «Горбушке» начались крупнейшие за 14 лет обыски

На московской «Горбушке» правоохранители проводят масштабные обыски, которые продолжаются уже около 15 часов. По данным Mash, следственные действия связаны с уголовными делами о выводе денег за рубеж для украинских мошенников.

Силовики пришли на территорию рынка накануне вечером. Сначала они проверяли помещения, где могли работать нелегальные криптообменники, а затем начали осматривать соседние офисы и вскрывать двери.

Сейчас вход к нескольким помещениям перекрыт полицией. Из-за этого сотни сотрудников рынка не могут попасть на работу. Владельцы торговых точек жалуются на убытки. По их словам, за день из-за закрытых проходов они могут потерять сотни тысяч рублей.

По уточненной информации Mash, мошенники использовали криптообменники для вывода денег за границу, а к сервисам отправляли своих курьеров.

При этом большинство работников «Горбушки», как утверждает издание, не знали о существовании нелегальных контор. О них якобы были осведомлены лишь некоторые люди, в том числе владельцы легальных криптообменников.

Один из таких предпринимателей рассказал каналу, что силовики к нему не приходили. Проверка проходила в соседнем корпусе, где работал сервис «Рубин». По словам источника, об этом обменнике знали далеко не все.

Следственные действия на территории центра продолжаются.

Ранее в Москве задержали банду лжеполицейских, вымогавших деньги у студентов.