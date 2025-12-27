На Новый год столбик термометра в Московском регионе упадет до -17 градусов

В новогоднюю ночь столбик термометра в Москве и Подмосковье может опуститься до -17 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Столбики термометров покажут от -12 до -17 градусов», -- рассказал эксперт. По его словам, также ожидается облачная погода и снег. Такая же погода ожидает жителей Московского региона ночью 31 декабря, однако температура будет немного выше -- от -15 до -10 градусов. Днем будет еще теплее -- от -12 до -7 градусов.

Днем 1 января ожидается небольшой снег, умеренный ветер и температура от -13 до -8 градусов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогоднюю ночь метро и МЦК будет работать круглосуточно.