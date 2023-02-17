Улицы в центре Москвы перекроют на один день

Во вторник, 21 февраля, в центре Москвы перекроют ряд улиц, сообщает Дептранс. В указанный день запланировано оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«21 февраля с 00:01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади», — сообщили в ведомстве.

Парковка в районе перекрытий также будет недоступна, предупредил Дептранс. Водителям порекомендовали планировать маршрут заранее.

Ранее стало известно, что столичные парковки будут бесплатными с 23 по 25 февраля в связи с праздниками. 26 февраля городские парковки будут работать также бесплатно — по графику воскресенья, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.