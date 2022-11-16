Проезд по «Единому» билету в Москве подорожает на один рубль

Об изменении тарифов на общественном транспорте в Москве со 2 января 2023 года стало известно из сообщения в официальном Telegram-канале столичного Дептранса. Так, проезд по «Единому» билету подорожает на один рубль.

«Разовая поездка по "Единому" билету изменится всего на один рубль — с 61 до 62 рублей. Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») изменится на четыре рубля. Максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», вырастет больше чем в три раза — до 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, появится студенческий проездной «Единый»: теперь не понадобится отдельно записывать билет на метро и на наземный общественный транспорт. При этом стоимость проезда по биометрии, билета на 365 дней и годового проездного «Автобус-трамвай» не изменится. Также до 31 марта 2023 года будет продлена пятидесятипроцентная скидка по акции «Время ранних» для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро.

Ранее сообщалось, для каких автомобилистов проезд по МСД будет бесплатным. Он будет доступен для владельцев машин из Москвы и Подмосковья, для наземного городского транспорта с номерами Москвы и области, для такси, имеющих лицензии на работу в Москве и области, а также для междугородних автобусов.