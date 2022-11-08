Проезд по МСД для машин из Москвы и Подмосковья будет бесплатным

Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) станет платным для транзитных автомобилей, однако будет бесплатным для жителей столицы и Подмосковья. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Ежедневно по основному участку проезжает в среднем 250 тысяч машин. Чтобы защитить дорогу от дополнительного трафика транзитных машин, вместе с жителями было принято решение о вводе платности. Мы получили от горожан и экспертов больше 100 предложений по организации платного проезда по МСД, на основе которых была сформирована лояльная система оплаты», — говорится в сообщении.

Кроме легковых автомобилей с номерами Москвы и области, бесплатный проезд будет доступен для наземного городского транспорта с номерами Москвы и области, для такси, имеющих лицензии на работу в Москве и области, а также для междугородних автобусов.

Плата в 950 рублей будет взиматься с транзитных автомобилей с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение суток.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу — сделать так, чтобы МСД работал, прежде всего, как внутригородская магистраль для жителей Москвы и области. Поэтому мы на основе предложений экспертов и москвичей сформировали механику работы платного проезда по МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал транзитный трафик», — заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что контролировать проезд будет уже действующая система фотовидеофиксации.