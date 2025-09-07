На Патриарших прудах поймали необычного «лебедя»

На Патриарших прудах задержали мужчину в костюме лебедя. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Неизвестный плавал по пруду на сапборде. На нем была маска с клювом, а также белый костюм с крыльями. Утверждается, что он хотел поддержать птиц, которых «ограничивают в территории и постоянно достают гуляющие». Теперь мужчине грозит до 15 суток ареста.

Ранее в сети появилось видео, на котором заметно, что голуби на Патриарших прудах в центре Москвы отказались есть морских ежей. Необычный деликатес предложила девушка, которая сидела рядом на скамейке.