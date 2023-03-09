На Павелецком направлении произошла задержка электричек из-за человека на путях

На Павелецком направлении Московской железной дороги произошла задержка в движении электричек из-за человека на путях. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, несчастный случай произошел на станции Чертаново. По предварительным данным, поезд сбил женщину, которая скончалась от полученных травм.

Официальное подтверждение информации о погибшей пока не поступало.

Ранее 9 марта сообщалось, что мужчина толкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская». Молодой человек остался жив, а происшествие попало на видео.