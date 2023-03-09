20:34, 09 марта 2023
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На Павелецком направлении произошла задержка электричек из-за человека на путях
«МК»: электрички задерживаются на Павелецком направлении из-за человека на путях.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
На Павелецком направлении Московской железной дороги произошла задержка в движении электричек из-за человека на путях. Об этом сообщает «МК».
По данным издания, несчастный случай произошел на станции Чертаново. По предварительным данным, поезд сбил женщину, которая скончалась от полученных травм.
Официальное подтверждение информации о погибшей пока не поступало.
Ранее 9 марта сообщалось, что мужчина толкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская». Молодой человек остался жив, а происшествие попало на видео.