Определена средняя сумма трат москвичей на подарки 23 Февраля

Средняя сумма трат москвичей на подарки к 23 Февраля, Дню защитника Отечества, была определена в ходе опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Респондентами из Москвы стали 1500 человек.

Так, в этом году жители столицы готовы потратить на подарки в среднем 3,7 тысячи рублей. В других городах россияне не собираются покупать презенты на такие суммы.

На втором месте по величине расходов на подарки расположился Краснодар — 3,6 тысячи рублей. 3,5 тысячи рублей готовы потратить жители Красноярска, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. По 3,3 тысячи рублей обходятся презенты в Санкт-Петербурге и Казани, 3,2 тысячи рублей — Новосибирске, 3 тысячи рублей — Нижнем Новгороде, по 2,8 — Уфе и Челябинске, 2,7 — Самаре, Воронеже, Волгограде и Омске, 2,3 — в Перми.

Ранее мужчины перечислили самые желанные подарки на 23 Февраля. В опросе приняли участие 1600 представителей сильного пола старше 18 лет из разных районов страны.