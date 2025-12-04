На подлете к Москве сбили беспилотник

В ночь на 4 декабря беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать Москву, однако был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник.

Сообщение о сбитом на подлете к Москве БПЛА появилось в канале Собянина в 04:48 по московскому времени.

До этого беспилотники пытались атаковать Москву в ночь на пятницу, 28 ноября. Тогда силы ПВО уничтожили два дрона, летевших на столицу.