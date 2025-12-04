Опубликовано 04 декабря 2025, 09:071 мин.
На подлете к Москве сбили беспилотник
Собянин сообщил о сбитом БПЛА, летевшем на Москву.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В ночь на 4 декабря беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать Москву, однако был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.
«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник.
Сообщение о сбитом на подлете к Москве БПЛА появилось в канале Собянина в 04:48 по московскому времени.
До этого беспилотники пытались атаковать Москву в ночь на пятницу, 28 ноября. Тогда силы ПВО уничтожили два дрона, летевших на столицу.