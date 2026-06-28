Опубликовано 28 июня 2026, 00:431 мин.
На подлете к Москве сбили более 20 БПЛА ВСУ
Собянин: На подлете к Москве уничтожили 25 БПЛА ВСУ.
Фото: MOD Russia / Global Look Press
Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве почти за сутки было перехвачено и уничтожено 25 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Мах.
Информации о пострадавших и разрушениях нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренны служб.
ВСУ также предприняли попытку атаковать Москву и 26 июня, тогда было сбито почти 50 вражеских беспилотников.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что столичный регион на прошлой неделе столкнулся с беспрецедентной по интенсивности и масштабам серией атак со стороны Украины.