В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям миллион рублей на покупку авто

Выдавать семьям, в которых родители воспитывают четверых и более детей, сертификаты на один миллион рублей для покупки автомобиля российского производства предложила российскому правительству первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Ее цитируют «Известия».

«Проблема демографии и снижения численности населения России до сих пор остается одной из самых острых и актуальных, несмотря на значимые меры поддержки рождаемости. Так, согласно данным Росстата, в 2022 году было зафиксировано снижение численности населения России на 555 тысяч человек — до 146,4 миллиона», — заявила Лантратова.

Она подчеркнула, что сейчас льготы для российских многодетных семей неоднородны и сильно различаются в зависимости от региона проживания. Новая мера, по мнению парламентария, должна быть распространена по всей стране в виде федеральной программы правительства: это поможет улучшить положение всех таких семей, в частности проживающих в сельской местности.

«Помимо этого, реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности», — добавила Лантратова, уточнив, что суммы сертификата хватит на покупку таких отечественных автомобилей, как Lada Granta или Niva Legend.

Ранее москвичи назвали три главных страха, которые они испытывают при вождении автомобиля.