Московские автомобилисты назвали три главных страха

Москвичи назвали три главных страха, которые они испытывают при вождении автомобиля. Об этом стало известно из результатов опроса «Группы Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», имеющихся в распоряжении «Мосленты».

«В рамках исследования выяснилось, что самый большой страх у автомобилистов вызывают пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенном месте — 48 процентов. На втором месте — потеря контроля над автомобилем — 36 процентов, а на третьем — боязнь внезапного появления животного — 34 процента. Эти страхи чаще всего входят в топ-3 у 75 процентов москвичей», — говорится в сообщении.

По данным опроса, самыми распространенными причинами ДТП стали столкновение с другими машинами — 37 процентов и повреждение авто посторонними предметами, например, отлетевшим камнем, при движении — 24 процента.

Эксперты отметили, что зимой доля тотальных повреждений машин, при которых их восстановление экономически нецелесообразно, увеличивается в среднем на 26 процентов. Чаще всего это связано с погодными условиями в зимний период — скользким дорожным покрытием и недостаточной видимостью.

Как правило, чтобы избежать происшествия на дороге или случайной аварии, большинство держит дистанцию перед другим автомобилем — 59 процентов и использует поворотники при перестроении — 54 процента. 43 процента респондентов считают, что важно снижать скорость при движении по городу, и стараются не отвлекаться на телефон — 42 процента. 38 процентов стремятся не провоцировать других на ответную агрессию, а 36 процентов водителей проверяют системы машины на исправность перед каждой поездкой. 20 процентов не слушают громкую музыку при движении.

Ранее сообщалось, что популярного российского рэпера госпитализировали после ДТП в Подмосковье.