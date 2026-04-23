На рыбалке под Москвой мальчик «поймал» свой глаз на крючок

На рыбалке под Москвой мальчик не рассчитал силы и траекторию, забрасывая удочку в водоем, и неожиданно «поймал» свой глаз на крючок. Его историю приводит Министерство здравоохранения Московской области.

Рыболовный крючок попал в левый глаз юного россиянина, из-за чего он едва не лишился зрения. Бригада скорой помощи доставила мальчика в Клинический центр имени Л.М. Рошаля, где его обследовали.

Медики приняли решение о срочной операции. Иначе же, как отмечается, осложнения могли привести к необратимым последствиям: занесению инфекции и полной слепоте.

«Мы провели пациенту сложную офтальмологическую операцию по извлечению инородного тела и ревизии ран. (…) Наложено несколько швов — каждый из них зафиксировали так, чтобы герметично закрыть рану, но при этом не деформировать оболочку», — заявил врач-офтальмолог больницы. Он уточнил, что операция прошла успешно.

На данный момент с мальчиком все хорошо, его зрению уже ничто не угрожает. Россиянина выписали домой со стопроцентным зрением.

Ранее подмосковные врачи оказали помощь юной россиянке, проглотившей около 20 магнитов. Все металлические изделия извлекли из ее кишечника. Тем временем медики в Москве спасли жизнь итальянского режиссера.