На ВДНХ началась установка главного катка Москвы

На Центральной аллее ВДНХ начали устанавливать главный каток столицы. Об этом сообщает «Москва24».

На опубликованных кадрах видны установленные металлические ограждения будущего катка. Уточняется, что ледовые дорожки по традиции проложат вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Отмечается, что обычно столичные катки начинают свою работу в третьей декаде ноября.

Однако в прошлом году открытие катка на ВДНХ переносили из-за теплой погоды и сильных осадков. Тем не менее проект «Зима в Москве» продлился до 28 февраля, в рамках него в столичных парках работало примерно 50 катков с искусственным и натуральным льдом.