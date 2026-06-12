На ВДНХ в Москве поселилась молодая самка енота Ася

На «Городской ферме» на ВДНХ поселилась молодая самка енота по кличке Ася. Об этом сообщает «ВДНХ Афиша».

Ася родилась в начале июня прошлого года в Пушкино. Как отмечают в парке, енотиха очень ручная и дружелюбная.

«Она любит покушать и поспать, поэтому вполне подходит на роль пушистого питомца. Ася с удовольствием играет с зоологами и интересуется всем, что происходит вокруг», — сказано в сообщении.

Москвичи смогут познакомиться с Асей в конце июня, когда она переедет в общий вольер.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ откроют новый спортивный кластер с крупнейшим падел-центром.