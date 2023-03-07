Для застрявших на Военно-Грузинской дороге открыли пункт горячего питания

Пункт горячего питания открыли сотрудники МЧС России для застрявших на Военно-Грузинской дороге людей, сообщается в Telegram-канале ведомства. Из-за непогоды движение для всех видов транспорта на участке Владикавказ — Верхний Ларс было перекрыто.

«Чтобы водители автотранспортных средств могли спокойно переждать непогоду, спасатели МЧС России развернули на перекрытых трассах мобильные пункты обогрева», — говорится в сообщении ведомства. Новость подкреплена видеозаписью с места событий.