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17:54, 07 марта 2023
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Для застрявших на Военно-Грузинской дороге открыли пункт горячего питания

МЧС открыло пункт горячего питания для застрявших на маршруте Владикавказ — Верхний Ларс.

Для застрявших на Военно-Грузинской дороге открыли пункт горячего питания
Кадр: Telegram-канал МЧС России

Пункт горячего питания открыли сотрудники МЧС России для застрявших на Военно-Грузинской дороге людей, сообщается в Telegram-канале ведомства. Из-за непогоды движение для всех видов транспорта на участке Владикавказ — Верхний Ларс было перекрыто.

«Чтобы водители автотранспортных средств могли спокойно переждать непогоду, спасатели МЧС России развернули на перекрытых трассах мобильные пункты обогрева», — говорится в сообщении ведомства. Новость подкреплена видеозаписью с места событий.

«Трудно, конечно, три дня здесь, но хорошо, что вот так обслуживают людей», — поделилась одна из оказавшейся на перекрытой дороге женщин.

Согласно предупреждению Гидрометцентра России, в Северной Осетии до 23:00 среды, 8 марта, объявлен оранжевый уровень опасности из-за угрозы схода лавин.

Ранее в МЧС сообщили о гибели двух человек в результате падения автомобиля в озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии. Все, кто находился в машине, были туристами, в том числе из Москвы.

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