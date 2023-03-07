Для застрявших на Военно-Грузинской дороге открыли пункт горячего питания
МЧС открыло пункт горячего питания для застрявших на маршруте Владикавказ — Верхний Ларс.
Пункт горячего питания открыли сотрудники МЧС России для застрявших на Военно-Грузинской дороге людей, сообщается в Telegram-канале ведомства. Из-за непогоды движение для всех видов транспорта на участке Владикавказ — Верхний Ларс было перекрыто.
«Чтобы водители автотранспортных средств могли спокойно переждать непогоду, спасатели МЧС России развернули на перекрытых трассах мобильные пункты обогрева», — говорится в сообщении ведомства. Новость подкреплена видеозаписью с места событий.
«Трудно, конечно, три дня здесь, но хорошо, что вот так обслуживают людей», — поделилась одна из оказавшейся на перекрытой дороге женщин.
Согласно предупреждению Гидрометцентра России, в Северной Осетии до 23:00 среды, 8 марта, объявлен оранжевый уровень опасности из-за угрозы схода лавин.
Ранее в МЧС сообщили о гибели двух человек в результате падения автомобиля в озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии. Все, кто находился в машине, были туристами, в том числе из Москвы.