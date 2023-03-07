Тела погибших туристов достали из озера в Кабардино-Балкарии

«Спасатели эвакуировали тела погибших и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причина и обстоятельства происшествия устанавливается», — рассказали в ведомстве.

При падении машины в воду пострадал один человек, его госпитализировали. По предварительным данным Mash Gor, все, кто находился в автомобиле, были туристами, в том числе из Москвы.

О падении иномарки Toyota в озеро стало известно в понедельник, 6 марта. По данным СМИ, в машине могли быть туристы из столичного региона.