Город
11:52, 07 марта 2023
1 мин.

Тела погибших туристов достали из озера в Кабардино-Балкарии

МЧС сообщило об эвакуации тел туристов, погибших при падении машины в озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии.

Тела погибших туристов достали из озера в Кабардино-Балкарии
Кадр: Telegram-канал «МЧС КБР»

Два человека погибли в результате падения автомобиля в озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии, их тела достали из воды, сообщает МЧС России.

«Спасатели эвакуировали тела погибших и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причина и обстоятельства происшествия устанавливается», — рассказали в ведомстве.

При падении машины в воду пострадал один человек, его госпитализировали. По предварительным данным Mash Gor, все, кто находился в автомобиле, были туристами, в том числе из Москвы.

О падении иномарки Toyota в озеро стало известно в понедельник, 6 марта. По данным СМИ, в машине могли быть туристы из столичного региона.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.