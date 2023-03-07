11:52, 07 марта 2023
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Тела погибших туристов достали из озера в Кабардино-Балкарии
МЧС сообщило об эвакуации тел туристов, погибших при падении машины в озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии.
Кадр: Telegram-канал «МЧС КБР»
Два человека погибли в результате падения автомобиля в озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии, их тела достали из воды, сообщает МЧС России.
«Спасатели эвакуировали тела погибших и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причина и обстоятельства происшествия устанавливается», — рассказали в ведомстве.
При падении машины в воду пострадал один человек, его госпитализировали. По предварительным данным Mash Gor, все, кто находился в автомобиле, были туристами, в том числе из Москвы.
О падении иномарки Toyota в озеро стало известно в понедельник, 6 марта. По данным СМИ, в машине могли быть туристы из столичного региона.