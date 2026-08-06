На юге Москвы заметили Маугли

В московском районе Чертаново задержали мужчину в неадекватном состоянии. Об инциденте очевидцы сообщили в сети, видео публикует Telegram-канал «Москва+».

Герой ролика был практически голый — из одежды на нем были только трусы. Из-за длинных волос и неадекватного поведения очевидцы сравнили его с Маугли. Мужчина беспорядочно бегал по лужайкам, залезал на деревья, ломая их ветки, а также нырял в пруд.

Чтобы усмирить чертановского Маугли, пришлось вызвать полицию. Правоохранители поймали мужчину, после чего его увезла скорая помощь.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе ввели желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой жары и грозы. В Гидрометцентре РФ сообщили, что грозы и осадки прогнозируются как на территории столицы, так и в Подмосковье с полудня до вечера 6 августа.