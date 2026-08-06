В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В Московском регионе ввели желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой жары и грозы. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Днем в четверг, 6 августа, в отдельных районах Москвы и области ожидается гроза с дождем, желтый погодный уровень», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства отметил, что в части грозы и осадков желтый уровень будет действовать как на территории столицы, так и Подмосковья с полудня до вечера 6 августа.

Помимо этого, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий желтый уровень будет действовать в Московской области до 18:00 мск 7 августа в связи с сильной жарой. Днем в четверг максимальная температура воздуха может составить в регионе до плюс 32 градусов, а 7 августа — до плюс 33 градусов.

Ранее главный кардиолог Кузбасса Алексей Алексеенко рассказал, как охладиться в жару, не навредив здоровью. Как отметил Алексеенко, взрослым людям поможет прохладный душ или влажное полотенце.