На юго-востоке Москвы произошла потасовка

Потасовка произошла на Люблинской улице в Москве. Один человек в результате происшествия пострадал, несколько участников конфликта задержаны, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным полицейских, вечером в понедельник, 19 января, поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Люблинская на юго-востоке столицы.

«Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого одному из его участников были причинены телесные повреждения. Пострадавший обратился за помощью к медикам», — говорится в сообщении.

Некоторые участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. В пресс-службе службе также добавили, что сейчас полицейские устанавливают остальных участников конфликта.

Ранее сообщалось, что в Москве рабочие устроили драку из-за того, что не поделили стройматериал. Сначала строители дрались в рукопашную, затем стали закидывать противников камнями.