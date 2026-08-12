Город
Опубликовано 12 августа 2026, 00:31
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На западе Москвы автомобиль врезался в дерево

На западе Москвы иномарка врезалась в дерево, водитель пострадал
На западе Москвы автомобиль врезался в дерево
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В столичном районе Кунцево произошло ДТП с участием автомобиля Toyota. Иномарка врезалась в дерево, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Происшествие произошло на улице Ивана Франко.

«В Кунцево водитель Toyota въехал в дерево. Его зажало, спасателям пришлось его деблокировать», — говорится в материале.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи. После извлечения мужчины из авто он находится под наблюдением медиков.

В конце июня трое молодых людей и 16-летняя девушка инсценировали ДТП в центре Москвы. Их действия попали на видео.

Автор:Анна Вальман
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