Раскрыта протяженность благоустроенных столичных набережных в границах МКАД

Протяженность благоустроенных набережных в границах МКАД составила 65 километров. Об этом сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что еще 10 лет назад большинство московских набережных не отвечало современным требованиям комфорта: они использовались только в качестве автомобильных дорог и были практически недоступны для пешеходов.

Глава города назвал возвращение набережных москвичам одной из важнейших программ благоустройства. Так, сейчас уже удалось привести в порядок 40 набережных общей протяженностью свыше 65 километров. Еще больший фронт работ предстоит выполнить в ближайшие пять лет, отметил Собянин.

Ранее Сергей Собянин анонсировал строительство четырех станций Троицкой линии метро.