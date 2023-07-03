Раскрыта протяженность благоустроенных столичных набережных в границах МКАД
Мэр Собянин: протяженность благоустроенных набережных в Москве составила 65 километров.
Протяженность благоустроенных набережных в границах МКАД составила 65 километров. Об этом сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что еще 10 лет назад большинство московских набережных не отвечало современным требованиям комфорта: они использовались только в качестве автомобильных дорог и были практически недоступны для пешеходов.
Глава города назвал возвращение набережных москвичам одной из важнейших программ благоустройства. Так, сейчас уже удалось привести в порядок 40 набережных общей протяженностью свыше 65 километров. Еще больший фронт работ предстоит выполнить в ближайшие пять лет, отметил Собянин.
Ранее Сергей Собянин анонсировал строительство четырех станций Троицкой линии метро.