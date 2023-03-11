Начальник миграционного отделения УВД Москвы выстрелил себе в голову

Начальник миграционного отделения УВД Москвы, майор Александр Чопик выстрелил себе в голову, сообщает Baza. В пятницу, 10 марта, 35-летнего мужчину доставили в реанимацию одной из столичных больниц.

По данным Baza, Чопик пришел домой пьяным, взял травматический пистолет и выстрелил. Его супруга вызвала скорую, мужчину госпитализировали.

«Основная версия произошедшего — неосторожное обращение с оружием», — сообщил источник «Мосленты».

Ранее стрельба сотрудника ГАИ по мужчине с ножом в Подмосковье попала на видео.