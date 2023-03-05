Финансист назвала способ начать инвестировать самостоятельно

Способы начать инвестировать самостоятельно в беседе с «Мослентой» назвала финансовый аналитик, частный инвестор, автор блога о криптовалюте и финансах Анастасия Аксенова.

«Первый шаг: изучить принципы работы экономики и рынком. Именно этот этап большинство людей игнорируют. Но именно разобравшись с основами работы экономики, эффектом от ключевых ставок, с работой центральных банков, понятиями акций, облигаций, криптовалют — вы будете понимать больше о глобальном движении рынков и сможете инвестировать, зная, что глобально влияет и будет влиять на цену активов на рынке», — подчеркнула эксперт.

Также необходимо изучить те факторы, которые влияют на цену актива. Чтобы разобраться, в том, когда лучше купить и продать конкретный актив – необходимо познакомиться с особенностями работы рынка и проанализировать все те факторы, которые влияют на определенный класс активов. В случае с акциями и криптовалютами — изучите фундаментальный и технический анализ, разберитесь с исторической доходностью инструментов, выделите макроэкономические факторы, которые влияют на цену. Если мы говорим об инвестициях в недвижимость и предметы роскоши, то вам необходимо изучить историческую доходность, стратегии инвестиций, риски, которые связаны с приобретением активов, оценить ликвидность, продолжила Аксенова.

Кроме того, нужно определить свои финансовые цели и создайте собственную торговую стратегию. После того, как вы познакомились с реальной картиной по активам, необходимо составить финансовый план, который будет учитывать ваши цели. Составляя план, вы сможете увидеть, как и куда вкладывать деньги и составить правильную структуру капитала, чтобы достичь необходимого результата. А стратегия поможет иметь четкий план по входу и выходу из сделок, и избежать соблазнов, синдрома упущенной выгоды и ошибок при совершении сделок, пояснила собеседница.

«Далее после составления финансового плана – можно приступить к знакомству с терминалами биржи или брокеров. Обязательно обращайте внимание на комиссии, правила вывода и ввода средств, безопасность вашего аккаунта», — отметила финансист.

После того, как, следуя своей торговой стратегии, вы зафиксировали результат необходимо его проанализировать, рассказала Аксенова. Нужно понять, какие ошибки были допущены, что в следующий раз можно сделать лучше или просто по-другому.

«Если вы пока далеки от темы инвестиций и ваш доход не такой большой — советую вкладываться в себя, свои бизнесы для того, чтобы ваш активный доход постепенно рос, и вы могли больше денег выделять для инвестирования в разные классы активов», — резюмировала инвестор.

Ранее инвестор напомнила способ формирования финансовой подушки.