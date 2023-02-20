Россияне назвали любимые начинки для блинов в Масленицу

Любимые начинки для блинов в Масленичную неделю россияне назвали в проведенном СК «Росгосстрах» и сетью магазинов Cozy Home опросе, результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты». Чаще всего соотечественники едят блины со сметаной.

«58 процентов опрошенных в качестве начинки к блинам предпочитают сметану, 46 процентов — икру, 43 процента — сгущенное молоко, 34 процента — варенье. Более половины опрошенных пекут блины от двух до пяти раз за Масленицу, еще 31 процент — всего один раз, а девять процентов готовят блины каждый день», — говорится в сообщении.

Стало также известно, что 82 процента опрошенных едят на Масленицу блины, 54 процента россиян в это время ходят в гости или принимают гостей, 37 процентов респондентов принимают участие в традиционных играх и забавах, а десять процентов стараются поехать на праздник на экскурсию в древнерусский город.

Кроме того, 44 процента россиян принимают участие в сжигании чучела. 87 процентов из них наблюдают за этим процессом в специально отведенных местах — в парках или на площадях, а десять процентов сжигают чучело во дворе частного или многоквартирного дома.

Ранее была раскрыта масштабная программа празднования Масленицы в Москве.