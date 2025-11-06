Над Москвой и областью заметили яркий болид

Поздно вечером в среду, 5 ноября, жители Москвы и Подмосковья заметили яркий болид в небе. Об этом пишет Telegram-канал RT, ссылаясь на пользователей сети.

«Яркий болид заметили в небе над Московским регионом», — сказано в сообщении.

Как уточняется, болид в подмосковном небе появился на несколько секунд.

На одной из записи с видеорегистратора видно, что яркая вспышка в небе произошла в среду примерно в 22:35 по местному времени. Болид быстро распался и сгорел в атмосфере. Местные жители предположили, что это могла быть комета или космический мусор.

В конце октября жители Москвы и Московской области заметили в небе неопознанный объект, который оставлял на небе яркий огненный след. Позже Позднее эксперты предположили, что объект, вероятнее всего, является космическим мусором или куском спутника, сгоревшим в атмосфере.