Надпись на табло в подмосковной электричке рассмешила россиян

Табло с запретом курить и названием станции в подмосковной электричке рассмешило россиян в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Коротко и ясно. Снято в подмосковной электричке», — написали администраторы сообщества.

На снимке видно электронное табло, которое расположено над дверьми вагона. На нем написано: «Курить запрещено! Петушки». По всей видимости, во второй строчке указано название конечной станции, находящейся во Владимирской области. Туда следуют электрички из Москвы.

«Петушки, курение запрещено», «Ну, все логично. Кто курит, тот петушок», «Нет силы воли бросить курить — петушок. Логично», «Смешно», «Мое любимое МЦД-4», — написали пользователи сети.

Ранее объявление с оскорблениями в московском дворе возмутило пользователей сети.