В Москве мужчина надругался над девочкой во время занятий на ледовой арене

Мужчина надругался над девочкой во время занятий на ледовой арене, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«24 января 2023 года обвиняемый, работая на ледовой арене одного из торговых центров, расположенных на территории Тушинского района, во время занятия совершил в отношении малолетней девочки иные насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

О произошедшем девочка рассказала взрослым, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста»). Обвиняемый арестован. Он проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Ранее педофил более полугода терроризировал ребенка в Москве.