В Москве педофил надругался над мальчиком

В столице педофил заманил к себе домой мальчика и надругался над ним, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

«В январе 2023 года мужчина, используя один из мессенджеров, познакомился и вступил в интимную переписку с подростком, не достигшим 14-летнего возраста. Достоверно зная о возрасте ребенка, злоумышленник пригласил его к себе домой, где совершил в отношении него развратные и иные действия сексуального характера», — говорится в пресс-релизе.

Родители мальчика обнаружили переписку в его телефоне и обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК России.

По данным следствия, подозреваемый признал свою вину. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование продолжается.

Ранее надругавшийся над девочкой на ледовой арене мужчина оказался серийным педофилом. Установлены дополнительные эпизоды совершения им преступлений против половой неприкосновенности на северо-западе столицы.