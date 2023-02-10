Надругавшийся над девочкой на ледовой арене мужчина оказался серийным педофилом, сообщается Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Установлены дополнительные эпизоды совершения им преступлений против половой неприкосновенности на северо-западе столицы.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в период с октября по декабрь 2011 года мужчина также совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней. Кроме, того в период с 2015 года по 2016 год мужчина также совершил иные действия сексуального характера в отношении другой малолетней», — говорится в пресс-релизе.

В СК уточнили, что фигурант проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Ранее сообщалось, что в 24 января 2023 года во время занятий на ледовой арене в одном из ЦТ Москвы ее работник надругался над девочкой.