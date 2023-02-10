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17:47, 10 февраля 2023
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Надругавшийся над девочкой на ледовой арене мужчина оказался серийным педофилом

Надругавшийся над девочкой на ледовой арене мужчина оказался серийным педофилом
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Надругавшийся над девочкой на ледовой арене мужчина оказался серийным педофилом, сообщается Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Установлены дополнительные эпизоды совершения им преступлений против половой неприкосновенности на северо-западе столицы.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в период с октября по декабрь 2011 года мужчина также совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней. Кроме, того в период с 2015 года по 2016 год мужчина также совершил иные действия сексуального характера в отношении другой малолетней», — говорится в пресс-релизе.

В СК уточнили, что фигурант проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Ранее сообщалось, что в 24 января 2023 года во время занятий на ледовой арене в одном из ЦТ Москвы ее работник надругался над девочкой.

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