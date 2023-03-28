Россиянин надругался над школьницей в туалете ресторана KFC

В туалете одного из ресторанов KFC в Санкт-Петербурге мужчина надругался над 13-летней девочкой, сообщает «78.ru». Инцидент произошел в заведении на Каменноостровском проспекте.

В правоохранительные органы обратился отец школьницы. Он рассказал, что неизвестный россиянин зашел в уборную кафе и совершил в отношении его дочери насильственные действия сексуального характера.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и ищут подозреваемого, уточнил источник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье охранник-эксгибиционист развратил двух школьниц. Инцидент произошел в Подольске.