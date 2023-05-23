12:16, 23 мая 2023
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61-летнего москвича обвинили в надругательстве над девочкой в школе
В Москве мужчину обвинили в надругательстве на девятилетней девочкой в школе.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
61-летнего мужчину обвинили в надругательстве над девятилетней девочкой в школе, сообщает ГСУ СК России по Москве.
По данным ведомства, в одном из учебных заведений на западе столицы в январе-феврале текущего года мужчина совратил школьницу и неоднократно надругался над ней.
Свою вину обвиняемый не признал, но следователи собрали достаточную доказательную базу и передали дело в суд для рассмотрения по существу, говорится в пресс-релизе.
Ранее в Москве педагога обвинили в серии педофильских преступлений.