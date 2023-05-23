61-летнего москвича обвинили в надругательстве над девочкой в школе

61-летнего мужчину обвинили в надругательстве над девятилетней девочкой в школе, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным ведомства, в одном из учебных заведений на западе столицы в январе-феврале текущего года мужчина совратил школьницу и неоднократно надругался над ней.

Свою вину обвиняемый не признал, но следователи собрали достаточную доказательную базу и передали дело в суд для рассмотрения по существу, говорится в пресс-релизе.

Ранее в Москве педагога обвинили в серии педофильских преступлений.