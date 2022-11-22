Город
10:05, 22 ноября 2022
1 мин.

Автомобильный наезд на полицейского в Москве попал на видео

Автомобильный наезд на полицейского в Москве попал на видео
Кадр: Telegram-канале Shot

Водитель автомобиля Honda Accord наехал на полицейского в поселении Вороновское в Москве и скрылся с места происшествия. Об этом во вторник, 22 ноября, «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«21 ноября предварительно установлено, что около 9:20 в ТиНАО сотрудниками ГИБДД была остановлена машина Honda, водитель которой проехал на запрещающий сигнал светофора. На просьбу инспектора ГИБДД предъявить документы водитель резко начал движение, наехав на полицейского, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали в пресс-службе.

Момент наезда на инспектора попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале Shot. По информации источника, скрывшийся водитель оставил на месте своего отца, вышедшего из машины на разговор с полицейскими. Позже старшего мужчину задержали.

«У сотрудника, который пытался остановить авто, диагностировали ушиб и растяжение связок голеностопа. Позже машину нашли брошенной неподалеку от места действия», — сообщили администраторы канала.

Ранее машина скорой помощи наехала на школьницу на пешеходном переходе в Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.