Автомобильный наезд на полицейского в Москве попал на видео

Водитель автомобиля Honda Accord наехал на полицейского в поселении Вороновское в Москве и скрылся с места происшествия. Об этом во вторник, 22 ноября, «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«21 ноября предварительно установлено, что около 9:20 в ТиНАО сотрудниками ГИБДД была остановлена машина Honda, водитель которой проехал на запрещающий сигнал светофора. На просьбу инспектора ГИБДД предъявить документы водитель резко начал движение, наехав на полицейского, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали в пресс-службе.