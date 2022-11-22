Автомобильный наезд на полицейского в Москве попал на видео
Водитель автомобиля Honda Accord наехал на полицейского в поселении Вороновское в Москве и скрылся с места происшествия. Об этом во вторник, 22 ноября, «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«21 ноября предварительно установлено, что около 9:20 в ТиНАО сотрудниками ГИБДД была остановлена машина Honda, водитель которой проехал на запрещающий сигнал светофора. На просьбу инспектора ГИБДД предъявить документы водитель резко начал движение, наехав на полицейского, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали в пресс-службе.
Момент наезда на инспектора попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале Shot. По информации источника, скрывшийся водитель оставил на месте своего отца, вышедшего из машины на разговор с полицейскими. Позже старшего мужчину задержали.
«У сотрудника, который пытался остановить авто, диагностировали ушиб и растяжение связок голеностопа. Позже машину нашли брошенной неподалеку от места действия», — сообщили администраторы канала.
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