Наезд автомобиля на остановку с людьми в Москве попал на видео

«Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на остановочный павильон», — говорится в сообщении.

На ролике видно, как машину заносит на дороге и она задней частью влетает в павильон, где в ожидании транспорта стоят люди. По данным ТАСС от пресс-службы столичного ГУ МВД России, в ДТП пострадали два человека.

Ранее полицейские устроили погоню на МКАД за нарушителем, который совершал опасные маневры и отказывался останавливать свой автомобиль. Погоня попала на видео.