Культовый спектакль с Дмитрием Нагиевым попросили запретить из-за «анальных тем»

Адвокат Наталья Виргур обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с жалобой на культовый спектакль «Кыся» с актером Дмитрием Нагиевым в главной роли. Она призвала запретить постановку из-за юмора «на анальные темы», пропаганду однополых сношений и зоофилии, рассказывает «Абзац».

В понедельник, 27 марта, Виргур с друзьями посетила спектакль «Кыся», который уже более 20 лет показывают на площадках всей страны. За билеты компания отдала 24 тысячи рублей.

Увиденное повергло адвоката в шок, она была вынуждена покинуть зал «из эстетических и моральных соображений». «То, что происходило на сцене, идет вразрез со всеми общечеловеческими принципами и нормами морали. Большая часть диалогов состоит из нецензурной брани, сцены пронизаны пошлостью. Зрителям преподносится юмор на анальные темы, пропагандируются однополые сношения и зоофилия», — объяснила свое недовольство Виргур.

Адвокат потребовала компенсировать ей не только материальный, но и моральный ущерб. Она попросила Минкульт запретить антрепризу и привлечь команду спектакля к дисциплинарной ответственности.

Ранее во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в московском театре Ермоловой один из зрителей оскорбил исполняющую главную роль актрису Кристину Асмус. Он назвал ее «шалавой».