Московский зритель назвал Кристину Асмус «шалавой» во время выступления в театре
Московский зритель назвал актрису Асмус «шалавой» во время спектакля.
Во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в московском театре Ермоловой один из зрителей оскорбил исполняющую главную роль актрису Кристину Асмус. Он назвал ее «шалавой», рассказал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) другой посетитель театра.
«Очень хороший, стильный спектакль! Кристина Асмус не стесняется откровенных сцен, чем спровоцировала смачный выкрик с соседнего кресла», — рассказал юзер, отметив аккаунт актрисы на публикации.
Асмус сделала репост этой записи и прокомментировала произошедшее. «Не знаю, я не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», — написала она.
Ранее Асмус показала фигуру в купальнике. Актриса опубликовала видео пробежки из бани.