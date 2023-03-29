Московский зритель назвал Кристину Асмус «шалавой» во время выступления в театре

Во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в московском театре Ермоловой один из зрителей оскорбил исполняющую главную роль актрису Кристину Асмус. Он назвал ее «шалавой», рассказал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) другой посетитель театра.

«Очень хороший, стильный спектакль! Кристина Асмус не стесняется откровенных сцен, чем спровоцировала смачный выкрик с соседнего кресла», — рассказал юзер, отметив аккаунт актрисы на публикации.